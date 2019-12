Fanfare en koor slaan handen in elkaar voor Kerstconcert Nele Dooms

17 december 2019

15u08 13

De Koninklijke Katholieke Fanfare Sint-Cecilia en het Sint-Apolloniakoor, allebei uit Appels, slaan de handen in elkaar voor een Kerstconcert. Ze treden op op zondag 22 december. De muzikanten en zangers beloven herkenbare melodieën en wat onverwachte klanken die Kerstmis heel dichtbij moeten brengen. De fanfare staat onder leiding van dirigent Johan Van den Eede en het koor wordt geleid door Theo Verwaeren. Het Kerstconcert begint om 18.30 uur. Liefhebbers kunnen terecht in de Sint-Apolloniakerk van Appels. Toegangskaarten kosten 10 euro in voorverkoop, 12 euro aan de kassa. Kinderen tot 12 jaar mogen gratis meegenieten. Na het concert is iedereen nog welkom voor een drankje en hapje in de refter van basisschool De Oogappel, aan de Hoofdstraat in Appels.