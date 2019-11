Fan van het Ros Beiaard? Dan kan je schoudertas kopen in KASK, ontworpen door leerlingen Opbrengst gaat naar kansarme kinderen via kinderfonds De Tondeldoos Nele Dooms

22 november 2019

17u57 0 Dendermonde Dankzij leerlingen van de Koninklijke Academie voor Schone Kunsten (KASK) kunnen Dendermondenaren een uniek collector’s item rond het Ros Beiaard op de kop tikken. Vier originele ontwerpen sieren een reeks schoudertassen. Die worden verkocht voor het goede doel. De opbrengst gaat naar het kinderfonds De Tondeldoos.

Alle leerlingen van de KASK kregen de vraag om een grafisch ontwerp te maken en zich hiervoor te laten inspireren door het Ros Beiaard. Uit al die ontwerpen werden uiteindelijk vier “winnende” tekeningen gekozen. Die sieren voortaan een reeks katoenen schoudertassen, tote bags genaamd. Jesse Bieseman, Arno Geudens, Mona Schockaert en Katrien Aerts zorgden voor leuke variaties op het thema, met knaptanden en Ros Beiaarden, al dan niet met heemskinderen.

Kansarme gezinnen

“Het Ros Beiaardjaar gaat ook in de Dendermondse academie natuurlijk niet onopgemerkt voorbij”, zegt directeur Lucie Renneboog. “Maar tegelijk speelden we hier al lang met het idee om ook ons steentje eens bij te dragen aan de Warmste Week. We koppelen beiden nu aan elkaar. De centen die de tote bags opbrengen, zullen we aan De Tondeldoos schenken, dat kinderen uit kansarme gezinnen in Dendermonde ondersteunt.”

De Ros Beiaard-bags zijn alleszins echte collector’s items. Er zijn 1.000 exemplaren van en op is op. “Belangrijk is dat deze tassen volledig handgemaakt zijn”, benadrukt begeleidende leerkracht Evy Bosmans. “Via zeefdruk zijn de ontwerpen op het katoen gezet. Dat was een huzarenstukje, dat veel geduld en precisie vroeg.”

Door kinderen

Ook burgemeester Piet Buyse (CD&V) is opgezet met het initiatief. Hij hielp, samen met twee leraars van de academie, de winnende ontwerpen kiezen. “Niet evident, want het waren allemaal pareltjes”, zegt hij. “Dit is alleszins een heel mooi project. Niet alleen omdat het rond het Ros Beiaard draait, maar ook omdat het zorgt voor steun aan kinderen. Op die manier helpen kinderen van de academie andere kinderen die het nodig hebben.”

Maandagmarkt

De ontwerpen die de selectie niet haalden, zijn overigens allemaal te bewonderen in het gebouw van de KASK, aan de Oude Vest. De tentoonstelling hiervan loopt tot de Ros Beiaardommegang in mei. Wie een tas wil kopen, kan dat tot 17 december in de KASK. Een exemplaar kost 7 euro. Maar wie er 4 tegelijk koopt, betaalt 25 euro in totaal. De KASK stuurt bovendien een stel gedreven “saccochenverkopers” naar de maandagmarkt op 2 december. De stand met schoudertassen zal te vinden zijn op de Grote Markt, ter hoogte van het stadhuis.