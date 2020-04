Familie vreest voor leven Kristof, die vast zit in midden van jungle India: “Dringend hoge diplomatieke tussenkomst nodig om hem in New Dehli te krijgen voor repatriëringsvlucht” Nele Dooms

02 april 2020

10u16 4 Dendermonde “Alleen diplomatieke tussenkomst van hogerhand kan Kristof helpen om terug in België te geraken”. Dat zegt de familie van Kristof Messelis, die als vrijwilliger bij een missiepost vast zit midden in de jungle van India. Hij mag zich niet verplaatsen door een totale lockdown in het land en de sfeer is uitermate vijandig. Zijn familie is bang. “Wij vrezen echt voor zijn leven”, zegt broer Bart uit Dendermonde.

Kristof Messelis zelf is haast niet te bereiken in Dhanwar, een primitief en afgelegen dorpje in het midden van de jungle in het noordoosten van India. Elke avond loopt hij de hoogste heuvel aan het dorp op in de hoop enig bereik te hebben om met zijn ouders te kunnen bellen en te vertellen hoe het gaat. Hier in België zit de familie in angst. “We vrezen echt voor Kristof zijn leven”, zegt broer Bart uit Dendermonde. “In India heeft de regering een totale lockdown naar aanleiding van het coronavirus uitgeroepen. Er is enorme vijandigheid van de bevolking naar blanken en door de lockdown ontstaat voedseltekort, met plunderingen tot gevolg. Kristof is daar niet veilig!”

Kristof, afkomstig uit Heist-op-den-Berg, vertrok begin maart naar Dhanwar. Dat is voor de verpleegkundige een gewoonte. “Een paar keer per jaar trek ik naar daar om er te helpen in de gezondheidszorg in dit afgelegen dorp”, zegt hij. “Ik verblijf er dan in een missiepost van de Paters Jezuïeten. De zorg in India staat echt op nul, dus alle hulp is daar altijd nodig. Terwijl ik er als vrijwilliger help, is het verblijf daar erg primitief. De paters beschikken over een lemen gebouw waar ik een bed heb. Dat is alles. Er is zelfs geen stromend water.”

Van de ene dag op de andere kondigde de eerste minister een totale lockdown af. Daardoor is de sfeer in het land volledig omgeslagen Bart Messelis

De toestand ziet er nu echter nog penibeler uit. Kristof is er op het ogenblik de enige Belg en zelfs de enige Europeaan in het gebied. En door de huidige coronapandemie zit hij er hopeloos vast. “Bij het uitbreken van de crisis was er initieel niet erg veel aan de hand: het internaat in Dhanwar werd gesloten en er werd aangeraden zoveel mogelijk binnen te blijven. Meer was het niet”, weet broer Bart. “Maar toen kondigde de eerste minister daar een volledige lockdown van zijn land af, van de ene dag op de andere tot midden april. Daardoor is de sfeer daar en de omstandigheden volledig omgeslagen. Wie wat voedsel in voorraad heeft, dreigt overvallen te worden door dorpelingen uit naburige dorpen, er is een enorme schaarste aan basisbehoeften zoals drinkbaar water en noodzakelijk medische hulp. De vijandigheid is enorm. Kristof dreigt elk moment aangevallen te worden.”

Wanhopig

Kristof geraakt bovendien niet weg uit het afgelegen dorp, omdat alle mogelijk grenzen van het land én de verschillende districten gesloten zijn. Ook openbaar vervoer en binnenlandse vluchten zijn allemaal geschrapt. “Twee weken geleden al vroeg Kristof hulp aan het ConsulaatGeneraal van België in Mumbai, én de Belgische ambassade in New Delhi”, vertelt Bart. “Na heel wat gedoe kreeg hij eindelijk een document dat hem vrije doorgang zou moeten verlenen doorheen de districten, zodat hij in Delhi zou kunnen geraken om daar te wachten op een repatriëringsvlucht richting België. Alleen weigeren de plaatselijke autoriteiten dat document nu aan hem te betekenen. Dus Kristof kan niet weg. En als het hem niet snel lukt, dreigt er op den duur geen repatriëringsvlucht meer te zijn naar België. We zijn echt wanhopig.”

Als Kristof in Dehli wil geraken moet hij een autorit van 24 uur afleggen, doorheen drie districten. Zonder document riskeert hij van aan elke grens opnieuw hopeloos vast te zitten. “Maar in het dorp loopt Kristof even goed gevaar”, zegt Bart. “We hebben echt hogere instanties nodig die in India druk kunnen uitoefenen op de autoriteiten daar om Kristof in Dehli te krijgen. Hulp van de plaatselijke ambassade is zeer beperkt. We hebben nood aan de hoogste diplomatieke instanties die contact willen nemen met de Indiase overheid. We denken dat dit de enige manier is om Kristof ginder te beschermen en veilig weer in België te krijgen.”

Meer over Kristof Messelis

België