Extra vroege en late trein op spoorlijn Dendermonde-Gent Nele Dooms

05 oktober 2020

17u41 22 Dendermonde De NMBS breidt haar treinaanbod rond Gent uit en dat is ook goed nieuws voor Dendermonde. De verbinding Gent-Dendermonde krijgt er enkele treinen bij.

De extra treinen zijn het gevolg van het nieuwe vervoersplan van de NMBS, dat ook voor Oost-Vlaanderen wat positiefs in petto heeft. Het treinaanbod wordt uitgebreid vanaf 13 december. Er komen meer S-treinen, ook in het weekend, een nieuwe IC-trein en acht bijkomende late treinen in het weekend, die allemaal in Gent-Sint-Pieters stoppen.

Voor Dendermonde betekent dit dat er op weekdagen twee treinen bijkomen op de lijn van en naar Gent. ‘s Ochtends komt er een trein bij met vertrek in Dendermonde om 5.41 uur richting Gent-Sint-Pieters. ‘s Avonds komt er een latere verbinding. Vertrekken uit Gent richting Dendermonde kan dan nog om 22.57 uur . Tot nu toe was dat niet meer mogelijk na 22 uur. Er was al langer vraag naar een latere verbinding vanuit Gent naar Dendermonde en dat wordt met het nieuwe vervoersplan ingelost. De weekendregeling voor de lijn Dendermonde-Gent blijft ongewijzigd.