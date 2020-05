Extra verwennerij voor moederdag? Daar heeft Foodie Foodpacker smaak- & designpakketten voor Nele Dooms

05 mei 2020

14u29 0 Dendermonde Lekker eten en mooie designspullen. Met die combi maakt de nieuwe start-up Foodie Foodpacker uit Dendermonde, in samenwerking met De Bevoorrading uit Aalst, smaak- en designpakketten. “Voor wie gaat voor extra verwennerij op Moederdag”, zeggen de ondernemende vrienden achter Foodie Foodpacker.

Foodie Foodpacker is opgericht door een ondernemend trio uit Dendermonde. “We zijn verzot op fietsen, samen lekker eten, toffe betaalbare designspullen en lokale samenwerkingen”, zeggen Dieter Van Biesen, Jonas Goossens en Koen Heyvaert. “We zijn overtuigd dat speciale momenten samengaan met eten, drinken en plezier. Daar besloten we een uniek concepten rond uit te bouwen, waarbij we lekker eten combineren met mooie designproducten. Zo krijg je een cadeau dat staat voor onmiddellijk, maar ook blijvend plezier.”

De smaak- en designpakketten voor Moederdag bestaan uit een dienblad in zacht roze met opschrift “Ik u ook” en een tas in vrolijke kleuren, aangevuld met huisgemaakte granola, vlaai, homemade ice tea, aardbeien, chocola, thee en honing. “Een stukje blijvend groen en een stoffen mondmasker maken het geheel af”, klinkt het. “En voor de echte genieters kan er nog gin tonic of prosecco, met bijhorende glazen bij. Voor al onze producten gaan we voor lokale kwaliteitspartners, ambachtelijk, uniek en blijvend en waar voor geld.”

In de regio Dendermonde en Denderstreek worden de pakketten aan huis geleverd. Bestellen kan tot donderdag 7 mei. Info: https://foodiefoodpacker.be.