Extra verkeersmaatregelen voor veiligheid wielerwedstrijd Nele Dooms

08 augustus 2019

16u30 0

Omdat er in Schoonaarde dit weekend een wielerwedstrijd plaatsvindt, neemt het Dendermondse stadsbestuur extra verkeersmaatregelen. Die moeten het veilig verloop van het evenement waarborgen. De koers vindt plaats op zondag 11 augustus, tussen 15 en 19 uir. De renners rijden via de Langestraat, de Schuiteplasstraat, de Migrostraat, de Waterstraat, de Drapstraat, de Babbelaarstraat, de Vogelenzang, de Rimeirstraat en terug in de Langestraat. Parkeren wordt verboden in de Langestraat, Schuitteplasstraat, Migrostraat en Rimeirstraat, vanaf 12 uur. In de Schuiteplasstraat en Rimeirstraat wordt tijdelijk eenrichtingsverkeer ingevoerd. Een verkeersverbod op het parcours geldt er niet, maar het verkeer zal wel worden stilgelegd bij passage van de renners.