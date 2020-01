Extra subsidies voor alle verenigingen en feestcomités Nele Dooms

07 januari 2020

15u43 3 Dendermonde Alle verenigingen en feestcomités van Dendermonde kunnen op extra subsidie rekenen. Hun betoelaging gaat met 10 à 15 procent omhoog. Dat is zo bepaald in het nieuwe meerjarenbeleidsplan 2020-2025 van Dendermonde.

“Het rijke verenigingsleven en de vele feestcomités vormen de lijm waarmee Dendermonde aan elkaar hangt”, zeggen schepenen Martine Van Hauwermeiren (CD&V) en Els Verwaeren (N-VA). “Ze creëren plekken waar onbekenden kameraden worden die wekelijks uitkijken om samen te sporten, kunst te creëren of een pint te pakken. We vinden het dan ook logisch dat we hen meer ondersteunen. In de voorbije jaren steeg de levensduurte, maar moesten de verenigingen en comités het met een gelijkblijvend budget doen vanuit de stad. Daarom trekken we de subsidies nu tussen de 10 à 15 procent op.” Ook evenementen zoals onder andere het straattheaterfestival Boulevart, vuur- en lichtfestival Wintering en de Bloemencorso in Sint-Gillis kunnen op extra middelen rekenen.