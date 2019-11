Extra speelmogelijkheden voor kinderen basisschool Oscar Romerocollege dankzij oudercomité Nele Dooms

28 november 2019

14u56 0

De kinderen van de basisschool van het Oscar Romerocollege, aan het Sas in Dendermonde, kunnen zich voortaan extra uitleven tijdens de vrije momenten. Ze hebben een nieuw speeltuig op de groene speelplaats. Dat hebben ze te danken aan het Oudercomité van de school. “De ouders zijn nauw betrokken bij de school en zorgen dat er ruimte is voor extra initiatieven”, zeg directeur Isabelle Putteman. “Het Oudercomité organiseerde in samenwerking met sportcentrum Meirdam een Familiedag. De opbrengst daarvan besteedden de ouders aan de aankoop van een speeltuig. Ook in het verleden zorgden de ouders al voor mooie projecten, zoals de realisatie van een computerklas.”