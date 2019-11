Extra sfeer op school dankzij mosseltweedaagse Nele Dooms

Een mosseltweedaagse op de campus Techniek en Engineering van het Oscar Romerocollege van Dendermonde moet geld in het laatje brengen om extra sfeer te creëren op school. “Met de opbrengst kunnen we onkosten maken voor een familiale sfeer en gezelligheid”, zegt Bart Cool. “We kunnen er kerstversiering mee kopen, banken op de speelplaats plaatsen, extra groen aanplanten en zelfs pensioneringen van leerkrachten wat extra in de kijker zetten. We hopen dan ook dat zoveel mogelijk volk komt eten.” De mosselen worden geserveerd op zaterdag 16 november, van 18 tot 21 uur, en op zondag 17 november, van 11.30 tot 15 uur. Voor wie geen mosselen lust, is er ook stoofvlees. Kinderen kunnen curryworst eten. Liefhebbers kunnen terecht op de campus T&E, aan de E.Van Winckellaan in Dendermonde. Info en inschrijvingen: info.techniek@romerocollege.be.