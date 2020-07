Extra rioolleiding nodig voor begijnhof: ondanks meerwerken zit project toch op schema Nele Dooms

17 juli 2020

18u11 0 Dendermonde De heraanleg van het Sint-Alexiusbegijnhof van Dendermonde zit op schema. Toch waren recent wat meerwerken nodig om de nieuwe riolering goed te laten functioneren. De werken liggen binnenkort even stil wegens bouwvakantie.

Een aannemer startte in mei met werken in het Sint-Alexiusbegijnhof, tussen Brusselsestraat en Begijnhoflaan in hartje Dendermonde. Er worden een gescheiden riolering en nieuwe wegen en toegangsweg voorzien, inclusief een heraanleg van de voortuinen aan de huisjes. Een voorafgaand archeologisch onderzoek bracht maar liefst 90 skeletten en tal van vingerhoeden en muntstukken aan het licht.

De voorbije weken werden bufferbekkens voor regenwater en riolering om dat water te verzamelen aangelegd aan linkerzijde van het Begijnhof. “Tijdens de aanleg werd echter vastgesteld dat het vuilwater van een aantal woningen toch bleef afvloeien naar het Begijnhof zelf in plaats van naar de achterliggende straat”, zegt schepen van openbare werken Leen Dierick (CD&V). “Daarom moest bijkomend een vuilwater leiding aangelegd worden.”

De aannemer legt nu de onderfundering nog aan. Eens dat een feit, start die zijn bouwverlof. De werken zullen vervolgens opnieuw opstarten op maandag 3 augustus. Als alles vlot blijft verlopen is het einde van het project voorzien tegen eind 2020.