Extra parkeerplaatsen in deelgemeente voor personen met een handicap Nele Dooms

10 december 2019

19u24 1 Dendermonde Er komen in de verschillende deelgemeenten van Dendermonde een aantal parkeerplaatsen bij, speciaal voor personen met een handicap. Die worden vooral in de dorpskernen voorzien en nabij openbare locaties.

Concreet gaat het om parkeerplaatsen in de Vossenhoek in Grembergen, de Donckstraat in Dendermonde en de Watertorenstraat in Sint-Gillis. Ter hoogte van het kerkhof van Baasrode worden twee parkeerplaatsen voor andersvaliden voorzien in de Baasrodestraat en op de parking van het kerkhof in de Bookmolenstraat. Ook in de buurt van sociaal restaurant TVORK in Sint-Gillis komt er parkeerplaats voor personen met een beperking, namelijk in de Koning Albertstraat en de Vijfde Januaristraat. Parkeerplaatsen voorbehouden voor personen met een beperking zijn te herkennen aan het rolstoellogo op het bijhorende verkeersbord en blauw geschilderde ondergrond.