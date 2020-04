Extra maatregelen in bejaardenflats Zilverpand nadat aantal bewoners positief test op coronabesmetting Nele Dooms

17 april 2020

17u48 0 Dendermonde Het Dendermondse stadsbestuur neemt extra maatregelen voor de bejaardenflats aan dienstencentrum Zilverpand in Dendermonde. Een aantal bewoners daar testte positief op coronabesmettingen.

Het Zilverpand, aan de Nieuwburcht in Dendermonde telt 70 assistentiewoningen, waar bejaarden nog zelfstandig wonen maar wel beroep kunnen doen op allerlei dienstverlening. In het kader van de coronacrisis worden ook de bewoners daar al een tijd opgeroepen om altijd de nodige afstand te houden, thuis te blijven, handhygiëne toe te passen en bezoek te beperken. Handalcoholgel werd voorzien in het gebouw en medewerkers ontsmetten regelmatig handcontactpunten.

“De toestand van alle bewoners wordt ook dagelijks van nabij opgevolgd”, zegt schepen van sociale zaken Tomas Roggeman (N-VA). “Het is daardoor dat we ook ontdekten dat in het Zilverpand een aantal bewoners positief testte op Covid-19. We zijn meteen in gang geschoten om extra maatregelen in een actieplan op te nemen om nog verdere besmetting tegen te gaan.”

Belrondes

Zo wordt er ingezet op nog intensievere communicatie met de bewoners en de mantelzorgers. “Dat gebeurt via een brief en een krantje, maar de regels zijn ook vertaald naar visuele affiches die in de gangen van het gebouw zijn opgehangen”, zegt Roggeman. “Via belrondes peilen we ernaar of bewoners genoeg inzicht in de regels hebben. Daarbij bevragen medewerkers de bewoners ook of ze mogelijke symptomen vertonen. Om de coronaregels echt af te dwingen zijn bijvoorbeeld ook zitbanken in de gemeenschappelijke ruimten onklaar gemaakt.”

Politie

Tegelijk is een preventief netwerk gecreëerd: van iedere bewoner is de huisarts op de hoogte gebracht dat er in het gebouw een besmetting was vastgesteld. Ook alle thuiszorgdiensten en mantelzorgers zijn gewaarschuwd. Tot slot is het toezicht op de maatregelen verhoogd. “Medewerkers lopen af en toe door de publieke ruimtes en spreken iedereen aan die de regels niet respecteert”, legt Roggeman uit. “Ook de lokale politie onderneemt op onaangekondigde ogenblikken een rondgang door het gebouw. Elk bezoek wordt geregistreerd en we onderzoeken een systeem om de controle op bezoek te verhogen. Natuurlijk bewaken we ondertussen het welzijn van de bewoners. Zo wordt familienieuws via een ‘Vanuit ons kot’-krant aan de bewoners bezorgd.”