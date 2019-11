Extra klok voor Vredesklokkenspel aan Heldenplein Nele Dooms

14 november 2019

Het Vredesklokkenspel in de toren van de kerk van Sint-Gillis-Binnen, aan het Heldenplein in Dendermonde, beschikt voortaan over een extra klok. De veertien vredesklokken die stadsbestuur en kerkfabriek op de kop konden tikken dankzij stadsbeiaardier Lorenz Meulebroek, hebben nu gezelschap van een extra klok. “Het Vredesklokkenspel werd vorig jaar, naar aanleiding van 100 jaar Wapenstilstand, ingehuldigd en klonk toen voor de eerste keer”, zegt Meulebroek, die lid is van een internationaal netwerk van beiaardiers en klokkengieters en zo tweehonderd kilogram aan klokken bij elkaar kon krijgen. “Het was een mooi sluitstuk van de herdenkingsjaren rond honderd jaar Groote Oorlog.” Dat het Vredesklokkenspel in de kerk aan het Heldenplein is ondergebracht is, is geen toeval. De locatie beschikt ook al over het Heldenmonument voor slachtoffers van de oorlog. “Nu is er een nieuwe klok gegoten”, zegt Meulebroek. “Op termijn zullen er trouwens nog klokken bijkomen. Dat moet er voor zorgen dat de muziek uit deze beiaard harmonieuzer gaat klinken. Voorlopig wordt deze vredesbeiaard automatisch geprogrammeerd, maar op termijn is het de bedoeling om hier een handmatig bespeelbaar klokkenspel van te maken.”