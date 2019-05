Extra kiesbureau en gratis parking op verkiezingszondag Nele Dooms

14u48 0 Dendermonde Voor het eerst zijn er in Dendermonde naar aanleiding van verkiezingen acht kiesbureaus open. Dat is er één meer dan voordien. Aanleiding is het stijgend bevolkingsaantal van de stad.

Voor de Vlaamse, federale en Europese verkiezingen aanstaande zondag 26 mei zullen inwoners voor het eerst ook kunnen stemmen in de Ros Beiaardzaal van het stadhuis. Vroeger gebeurde dat voor het centrum in het Atheneum, maar die locatie doet geen dienst meer. De polyvalente zaal van het woonzorgcentrum Aymonshof wordt voor het eerst ook ingericht als extra kieslokaal. En inwoners van Appels moeten voortaan gaan stemmen in de sporthal van Appels. Alle stembureaus zijn open van 8 tot 16 uur. Op de parking van het Sociaal Huis, rusthuis Aymonshof en de bibliotheek kunnen kiezers zich zondag gratis parkeren. Achter het stadhuis worden fietsenrekken geplaatst.