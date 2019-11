Extra hulp voor vuilnismannen tijdens Week van de Afvalophaler: “Deze mannen verdienen respect, geen verwijten” Nele Dooms

21 november 2019

14u01 0 Dendermonde De vuilnismannen van afvalintercommunale Verko kregen donderdagochtend extra hulp tijdens hun ophaalrondes. Naar aanleiding van de Week van de Afvalophaler konden ze rekenen op de girlpower van drie dames uit de Raad van Bestuur van Verko en de interne preventieadviseur. Zo trok Nele Cleemput mee op pad in Dendermonde.

De Week van de Afvalophaler en Recyclageparkwachter is een jaarlijks initiatief om meer respect te vragen voor het beroep van afvalmedewerker. De vuilnismannen en parkwachters in containerparken hebben het immers regelmatig hard te verduren. “Uit een rondvraag bij 42 ophalers en chauffeurs van Verko blijkt dat 19 procent dagelijks te maken heeft met scheldpartijen en minstens één keer per jaar met fysiek geweld”, zegt waarnemend algemeen directeur Peter De Leeuw, die donderdag ook mee PMD-zakken ophaalde. “Van de 12 ondervraagde containerparkwachters is een derde wekelijks slachtoffer van verbaal geweld.”

Dirk Abbeloos, voorzitter van Verko, betreurt deze ervaringen. “Inwoners uiten hun boosheid voor geweigerd afval of beginnen opgejaagd te claxonneren achter de vuilniswagen, terwijl afvalmedewerkers ook maar mensen zijn die net opgeleid zijn om enkel het correct gesorteerde afval op de baan mee te nemen of op het park te aanvaarden”, zegt hij. “Ze verdienen respect in plaats van verwijten.”

Om de vuilnismannen een hart onder de riem te steken, trokken verschillende bestuursleden van Verko mee op pad tijdens de ophaalrondes. Nele Cleemput deed dat in Baasrode, voor de PMD-ronde. “Ik ondervind nu zelf dat dit zwaar werk is, het is een niet te onderschatten job. Door weer en wind huisvuil ophalen is niet evident. De vrieskou donderdagochtend maakte het nog straffer. Ook de verkeerssituaties vragen veel en constant aandacht”, zegt ze. “Maar ik voel ook de positieve sfeer tussen de vuilnismannen. Want tegelijk hebben ze eigenlijk ook een mooie job: ze houden de buurt proper. En gelukkig is de dankbaarheid van bewoners groter dan het aantallen gevallen van fysiek of verbaal geweld. Dat werd duidelijk aan de vele leuke briefjes, kaartjes en tekeningen die tijdens de ophaalrond aan de vuilniszakken hingen.”