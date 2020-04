Extra fietspaden voor bosgemeente Nele Dooms

02 april 2020

Buggenhout krijgt enkele extra fietspaden. Dat is het geval in de Ravenstraat en de Kerkhofstraat.

De Ravenstraat in Opstal krijgt een éénrichtingsfietspad aan de rechterkant van de weg voor wie van het centrum van Opstal komt. Het fietspad zal aangelegd worden van aan huisnummer 26 tot de Hoge Jan. “Op deze manier kunnen zwakke weggebruikers ook veilig fietsen naar Opwijk, via de Vinkoorstraat. Zo ontstaat een veiligere fietsverbinding naar Opwijk”, zegt schepen van mobiliteit Geert Hermans (CD&V). “De gemeente wil zo snel mogelijk een studiebureau aanduiden om het ontwerp voor dit nieuwe fietspad te laten opmaken.”

De Kerkhofstraat krijgt een dubbelrichtingsfietspad. Dat zal aangelegd worden op de huidige berm, tussen de spoorwegbedding en de rijweg. “Bij dit project willen we ook de fietsoversteekplaatsen beveiligen aan het Weiveld en de Kerkstraat”, zegt Hermans. “Vanuit Willekooi kunnen fietsers dan veilig oversteken naar het fietspad in de Kerkhofstraat. Van daaruit is het veilig oversteken naar de Sportveldstraat. Dit traject in de Kerkhofstraat maakt deel uit van de te realiseren langeafstandsfietsverbinding langs de spoorlijn tussen Dendermonde en Londerzeel.”