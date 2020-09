Extra coronapatiënt voor AZ Sint-Blasius Nele Dooms

18 september 2020

15u36 0 Dendermonde In het Algemeen Ziekenhuis AZ Sint-Blasius van Dendermonde is er weer een coronapatiënt bijgekomen. Toch blijven de cijfers laag.

Er verblijven momenteel 4 patiënten die besmet zijn met het coronavirus in het Dendermondse ziekenhuis. Dat is er eentje meer dan de dag ervoor, maar nog altijd minder dan vorige week toen er zes opnames waren. Alle patiënten liggen op een gewone kamer op de aparte Covid-afdeling. Op de dienst Intensieve Zorgen zijn geen bedden bezet door coronapatiënten.

Ook de besmettingscijfers in Dendermonde vallen redelijk mee. De voorbije 14 dagen werden er in de Ros Beiaardstad 26 nieuwe besmettingen met het coronavirus vastgesteld. Lebbeke en Buggenhout doen het, op basis van hun aantal inwoners, nog beter. Daar kwamen er de voorbije twee weken respectievelijk 9 en 11 coronabesmettingen bij. In Berlare waren dat er 12 en in Zele 24. De verspreidingsgraad is in deze regio het grootst in Hamme. Daar werden de voorbije 14 dagen liefst 44 nieuwe besmettingen opgetekend.