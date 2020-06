Extra coronapatiënt opgenomen in AZ Sint-Blasius Nele Dooms

24 juni 2020

18u08 4 Dendermonde Er is toch opnieuw een lichte stijging van het aantal coronapatiënten in het Algemeen Ziekenhuis Sint-Blasius van Dendermonde. Er is een extra patiënt bijgekomen.

De voorbije dagen leek het coronacijfer in het Dendermondse ziekenhuis stabiel te blijven met twee opnames. Maar woensdag ging dat toch naar omhoog. Er verblijven nu drie patiënten die besmet zijn met het coronavirus in het AZ Sint-Blasius. Eén van hen is er zo ernstig aan toe, dat hij op de dienst Intensieve Zorgen is opgenomen. Er deden zich de voorbije dagen geen overlijdens bij coronapatiënten voor.