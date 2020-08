Extra coronapatiënt in ziekenhuis opgenomen Nele Dooms

17 augustus 2020

15u58 0 Dendermonde Het Algemeen Ziekenhuis Sint-Blasius van Dendermonde telt opnieuw een extra patiënt die besmet is met het coronavirus. Toch worden er nog altijd heel lage cijfers opgetekend.

Er verblijven momenteel twee patiënten die Covid-19 opliepen in het Dendermondse ziekenhuis. Ze zijn opgenomen in de aparte Covid-afdeling van de kliniek. Hun toestand is niet zodanig zorgwekkend dat ze op de dienst Intensieve Zorgen zouden moeten blijven. Het ziekenhuis telt op dit ogenblik geen patiënten die symptomen van een mogelijke coronabesmetting vertonen en nog op testresultaten wachten.