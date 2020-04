Expo rond Ros Beiaard in bib vanaf nu vanuit uw kot te ontdekken Nele Dooms

01 april 2020

11u51 0 Dendermonde Er is goed nieuws voor wie de unieke tentoonstelling over het Ros Beiaard ‘Een wonderlijk paard vertelt’ nog niet gezien heeft. Voortaan is er een virtuele expo te bezoeken via een nieuwe website.

Dat de Ros Beiaardommegang geen duffe traditie is, maar wel springlevend erfgoed dat de hele stad van jong tot oud inspireert. Dat moest de tentoonstelling in de bibliotheek duidelijk maken. Verenigingen, kunstenaars en inwoners van Dendermonde die creatief aan de slag gingen rond het Ros Beiaard kregen er een forum. Gaandeweg konden bezoekers ontdekken hoe het allemaal precies zit met het Ros Beiaard, dat elke tien jaar zijn opwachting maakt in Dendermonde en dan voor groot feest zorgt, en leerden ze bij over de Vier Heemkinderen, het ontstaan van de traditie, de historiek van de stoet en bijhorende folklore en hoe de stoet wordt opgebouwd.

Maar de tentoonstelling, die zou lopen tot de Ros Beiaardommegang, was nog maar goed en wel begonnen of de coronacrisis sloeg toe. Door de maatregelen van de federale regering sloot de bibliotheek de deuren en was dus ook de expo niet meer toegankelijk. “En daar kwam recent dan ook nog eens het nieuws bij dat de Dendermondenaren hun geliefde Ros nog één jaartje extra op stal moeten laten staan”, zegt schepen van Cultuur Els Verwaeren. “Daarom hebben we een oplossing gezocht.”

Als troost is er nu een virtuele expo te bezoeken, voor de duur van deze tijdelijke sluiting. Bezoekers kunnen interviews bekijken met leden van de Ros Beiaardgemeenschap, luisteren naar een verhaal, kleurplaten downloaden, foto’s zien van het Playmobil diorama, de brochure lezen,... “We tonen de mensen die de Ros Beiaardfolklore levend houden”, zegt Verwaeren. “Er worden op de website regelmatig beelden en teasers geplaatst, er is een hoekje voor de kinderen en ook de tentoonstellingsgids zal binnenkort digitaal ontsloten worden.”

Wie een kijkje wil nemen, kan dat via www.rosbeiaard.be/rosbeiaardexpo.