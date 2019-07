Expo in Gildenhuis tijdens kermisweekend Nele Dooms

11 juli 2019

Naar aanleiding van het kermisweekend in Appels vindt er ook een tentoonstelling plaats in het Gildenhuis. Wie van kunst houdt, kan er terecht om werken van Freddy De Blieck en Darie De Donder te bekijken. De Blieck pakt uit met schilderkunst, De Donder met beelden in Powertex. De tentoonstelling is te bezoeken op vrijdag 12 juli, tussen 19 en 22 uur, op zaterdag 13 juli en zondag 14 juli, telkens van 14 tot 22 uur, en op maandag 15 juli van 9 tot 16 uur. Op zondag zijn er ook Oldtimers te bewonderen. De “Halve Appel-rit” start om 11 uur. vanaf 17 uur zijn de wagens weer te bekijken.