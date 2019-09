Expo doet swingen in Jazzcentrum Nele Dooms

17 september 2019

17u40 2 Dendermonde Het Jazzcentrum Vlaanderen in Dendermonde organiseert de tentoonstelling “Swing in België”. Die is vanaf zaterdag 21 september te bezoeken. Naar aanleiding van deze expo zullen er, samen met CC Belgica, ook lezingen, een danscursus, filmavond en concertavond met dansworkshop plaatsvinden.

Vele ongeziene en unieke documenten, foto’s, affiches, verhalen en muziek. Dat zijn de ingrediënten voor de tentoonstelling “Swing in België”. Die toont hoe de swingmuziek van de orkesten van Jean Omer, Robert de Kers, Fud Candrix en het grootste Belgische radio-jazzorkest onder leiding van Stan Brenders, uiteindelijk een manier voor propaganda én protest onder de bezetting tijdens WOII zou worden. Jazz in België beleefde vlak voor de WOII immers een waar hoogtepunt. De jazzorkesten werden beschouwd als de allerbeste in Europa en bekende Amerikaanse solisten op doorreis kenden in België een verplichte stopplaats.

De tentoonstelling loopt tot 16 januari. Liefhebbers kunnen terecht in het Jazzcentrum, aan de LeopoldII-laan in Dendermonde. De toegang is gratis. Tijdens de expo vindt de danscursus Authentic Jazz plaats, op donderdagavonden 10 en 17 oktober en 7 november, telkens om 20 uur. Deelnemen aan de lessen kan in Belgica BiS, aan de Kerkstraat in Dendermonde. Dat kost 30 euro. De lezingenreeks Swing, Swang, Swung volgen, kan op woensdagavonden 6, 13 en 20 november om 20 uur in het Jazzcentrum. Info: 052/520.466.