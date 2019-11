Ex-uitbater Lebbeeks restaurant veroordeeld tot vijf jaar cel voor misbruik stiefdochter Cedric Matthys

27 november 2019

16u13 0 Dendermonde Het Gentse hof van beroep heeft E.V.H. veroordeeld tot vijf jaar cel. De gewezen uitbater van een Lebbeeks restaurant misbruikte zijn stiefdochter jarenlang. Het meisje was bij het begin van de feiten amper tien jaar oud.

E.V.H. leek voor de buitenwereld een heel normale man. Hij had jarenlang een goed draaiende zaak in Lebbeke en was leerkracht koken in het volwassenenonderwijs. Toch droeg de nu 61-jarige een donker geheim met zich mee. Tussen 1998 en 2002 misbruikte hij zijn stiefdochter bijna dagdagelijks.

De feiten werden tijdens het eerste proces in het voorjaar van 2018 uitvoerig uit de doeken gedaan. “Mijn cliënte moest met haar stiefvader mee in bad en zijn geslachtsdeel kussen”, zei de advocate van het slachtoffer destijds. “Ze moest naakt bij hem in bed liggen en ze moest hem bevredigen. Zelfs tijdens een autorit, met een jonger broertje op de achterbank, werd ze misbruikt. Toen ze ouder werd, begon de beklaagde op andere manieren macht uit te oefenen op haar. Uiteindelijk werd ze door haar eigen moeder uit huis gezet als ‘lastige puber’. Ze ging dan maar bij haar natuurlijke vader wonen.”

Beroep aangetekend

Het duurde jaren vooraleer het slachtoffer, ondertussen een jongvolwassen vrouw, klacht durfde in te dienen. Ze stuurde uiteindelijk een mail naar de politie, omdat praten haar nog steeds te zwaar viel. E.V.H. kwam op die manier voor de rechter. Hij kreeg vorig jaar vijf jaar effectieve celstraf en werd voor vijf jaar uit zijn burgerrechten ontzet. Tegen deze straf tekende hij beroep aan, maar hij ving bot. De rechters bevestigden de eerder uitgesproken straf.