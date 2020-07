Ex-turnster Bo Haentjens (24) kreeg te maken met mentale pesterijen door trainer: “Als oefening mislukte, werd ik verweten dat ik te dik was” Koen Baten

28 juli 2020

10u28 0 Dendermonde Bo Haentjens uit Dendermonde was 12 jaar geleden één van de vele turnsters die het slachtoffer was van mentale pesterijen door haar trainers. Op 10-jarige leeftijd begon ze te turnen en al snel kwam ze op de sportschool terecht. De druk om te presteren lag er bijzonder hoog en als een oefening mislukte, kreeg Bo verschillende verwijten naar haar hoofd geslingerd. “Ik draag er nog steeds de gevolgen van. Ik heb nog steeds schrik om te falen in het leven”, vertelt Bo.

Bo Haentjens (24) komt nu met haar verhaal naar buiten, nadat ook vele andere turnsters hun verhaal vertelden over wat ze vroeger hadden meegemaakt met hun trainers en coaches. Bo begon op 10-jarige leeftijd met turnen en meteen viel het op dat ze talent had. Trainers kwamen met haar ouders praten en zeiden tegen haar dat ze naar de sportschool moest om daar haar talent verder te ontwikkelen. Bo had toen de ambitie om ooit naar de Olympische Spelen te gaan als turnster en ging dus in op het aanbod. “In het begin was alles heel leuk en liep het vlot. Het waren natuurlijk zware trainingen, zo’n 32 uur per week, maar dat had ik er zeker voor over”, vertelt ze.

Verwijten

Na een tijdje sloeg de situatie stilaan om. Het begon met heel kleine opmerkingen en Bo kreeg stilaan schrik om nog iets te zeggen uit angst om iets verkeerd te doen bij haar trainer. Ze werd ook meermaals op de weegschaal gezet om te kijken of haar gewicht nog goed was. “Tijdens de feestdagen was ik eens een paar honderd gram bijgekomen en een oefening mislukte”, vertelt ze. “Meteen kreeg ik verwijten dat ik te dik was en als straf moest ik dan extra gewicht aan de touwen hangen of tijdens verschillende trainingen extra rondjes lopen om af te vallen.” Het ging zelfs zo ver dat Bo amper water durfde te drinken.

Bo raakte daarna geblesseerd aan haar rug en had pijn in haar ruggenwervels. Ze maakte hier meermaals melding van bij de trainers, maar moest blijven verder trainen. Toen ze plots niet meer kon bewegen van de pijn werd er door een dokter een ernstig letsel vastgesteld in haar rug en waren haar wervels verschoven. Bo vocht terug en herstelde volledig om nadien weer te gaan turnen. “De mentale pesterijen waren echter nog niet over. Ik had mijn voet gebroken tijdens een oefening, wat kan gebeuren, en opnieuw kreeg ik het verwijt dat ik waarschijnlijk te veel frieten had gegeten tijdens het weekend en dat ik me maar snel moest verzetten zodat de andere turners gewoon konden verder doen”, klinkt het.

Angst om uit team gezet te worden

Bo liet het allemaal maar gebeuren omdat ze schrik had uit het team gezet te worden. Haar droom om ooit deel te nemen aan de Olympische Spelen moest ze opbergen. Het tienermeisje klapte thuis dicht en weende bijna dagelijks door wat ze meemaakte. Na een lange tijd vertelde ze het tegen haar mama en vond er een gesprek plaats met de trainers. Haar gevoel was terug goed, maar het was van korte duur. “Ik had een blaar opgelopen op een toestel en was hevig aan het bloeden waardoor ik de oefening niet meer kon doen. Toen dreigden ze me gewoon uit het team te zetten”, klinkt het. Uiteindelijk stopte Bo door een nieuwe blessure met turnen.

De intussen 24-jarige ex-turnster draagt nog steeds de gevolgen van deze feiten. “Ik heb nog steeds schrik om te falen en heb toen zelfs op de rand van een eetstoornis gestaan”, aldus de vrouw. “Dit is altijd blijven hangen. Ik hoop dat door dit verhaal te delen hier de aandacht gevestigd kan worden en dat er nu dingen zullen veranderen. Ik vind het bijzonder jammer dat het zo gelopen is”, besluit Bo.