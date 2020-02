Eucharistieviering in kerk live uitgezonden op televisie Koen Baten

27 februari 2020

14u19 5 Dendermonde De Onze Lieve Vrouwekerk krijgt zondag bezoek van de VRT in hun kerk. De misviering zal er live uitgezonden worden op televisie.

De misviering van zondag 1 maart wordt er eentje die ook televisie te zien zal zijn. De kerk in het centrum van Dendermonde is dan het decor voor de uitzending van de VRT, die wekelijks een kerk in beeld brengen tijdens de misviering zondag. De uitzending start om 10 uur op een. De kerk wil alle gelovigen van harte uitnodigen om de viering bij te komen wonen in de dekenale kerk vanaf 10 uur.