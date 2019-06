Estafetteloop Ronde van Grembergen zet dorp op stelten Nele Dooms

23 juni 2019

10u01 3

De jaarlijkse estafetteloop “Ronde van Grembergen” zette zaterdag het dorp van Grembergen weer op stelten. Tientallen teams van vier lopers legden verschillende ronden door het centrum en langs de Scheldeboorden af. De teams legden een totale afstand van ongeveer 36 kilometer af. De jeugdteams liepen drie ronden. Het initiatief is ondertussen aan de twaalfde editie toe. Even had het er naar uitgezien dat het sportieve evenement zou ophouden te bestaan, omdat de aanvankelijke organisatoren ermee stopten. Maar medewerkers en sympathisanten van Café De Sportvriend zorgden voor een doorstart. “Met succes”, zegt Rudy Van Hoey. “Het is duidelijk dat het liedje van de Ronde van Grembergen nog niet uitgezongen is. En dat is natuurlijk een goede zaak, want de opbrengst gaat steevast naar het goede doel. We steunen de Grembergse speelpleinwerking Toeter.”