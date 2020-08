Esrä (27) wil beste maître van het land worden: “Dit zou de kers op de taart zijn" Koen Baten

06 augustus 2020

14u54 0 Berlare/Oudegem Esrä Cayir (27) uit Oudegem werkt al vijf jaar als maître bij Pur Boeuf op de Donklaan in Berlare. Ze schreef zich dit jaar in Club Prosper Montagné om de beste Maître D’Hotel te worden van België. De vrouw is bij de laatste zes en mag deze maand verder naar de halve finale en hopelijk ook de finale. “De ervaring die ik nu al opgedaan heb is super, maar ik hoop natuurlijk ook te kunnen winnen", aldus de vrouw.

Zeven jaar geleden begon Esrä te werken bij Pur Boeuf in Berlare. Na twee jaar werd ze al maître in het restaurant en groeide ze uit tot een vaste waarde. Ze staat er in voor de ontvangst van de klanten, de voorbereidingen in de zaal en haal wat andere zaken. De jonge ambitieuze vrouw schreef zich nu ook in voor deze wedstrijd en doet het bijzonder goed. “Collega’s en leden van Club Prosper Montagné hadden me zelf gezegd dat ik me moest inschrijven voor deze wedstrijd", klinkt het. “Ik besloot er voor te gaan en schreef me in met een uitgebreide motivatie en had er enorm veel zin in”, klinkt het.

Esrä is de enige vrouwelijke kandidate en dat maakt het voor haar toch ook wel speciaal. “Het zou een fijn gevoel zijn als ik als enige vrouw dit jaar kan winnen. Deze job is echt mijn passie en ik sta elke dag opnieuw op met heel veel goesting en liefde om er aan te beginnen", vertelt ze. “Het blijft nog altijd een mannenwereld, dus op dat vlak kan ik ook een symbool zijn dat dit niet alleen mannen hoeven te zijn", lacht ze.

De jonge vrouw is nu al heel tevreden met het parcours dat ze afgelegd heeft in deze wedstrijd. “Op 18 augustus is er de halve finale, maar de ervaringen die ik nu al gehad heb zijn super en dat kan alleen nog maar beter worden. Mocht ik niet winnen zou het uiteraard jammer zijn, maar dan neem ik wel een pak goede ervaringen mee.”

Voor Esrä is het ook belangrijk om de zaak op de kaart te zetten waarvoor ze werkt. “We hebben al heel wat mooie dingen bereikt dit jaar met een vermelding in Gault Millau onder andere, maar ik wil Pur Boeuf nog meer op de kaart zetten. We hebben een schitterend team in de zaal en leveren goed werk en dat is het allerbelangrijkste", klinkt het. “De kers op de taart kan alleen maar de overwinning zijn.”

Mocht ze winnen is ze niet meteen van plan het restaurant te verlaten. “Ik werk hier ontzettend graag en zie men team graag dus ik zou nooit vertrekken. Ik kan alleen maar verbeteren hier en wil een goed resultaat neerzetten voor het restaurant", besluit de vrouw.