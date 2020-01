Erfgoedspotters op pad doorheen hele stad om bijzondere gebouwen te inventariseren Nele Dooms

09 januari 2020

18u07 0 Dendermonde Wie de komende weken personen foto’s ziet maken van gevels en panden in Dendermonde, hoeft niet ongerust te zijn. Het zijn Erfgoedspotters die op pad zijn. Zij worden uitgestuurd door stadsbestuur, Werkgroep Cultureel Patrimonium en de Regionale Erfgoeddienst om waardevolle, karaktervolle en bijzondere gebouwen en panden in kaart te brengen.

Dendermonde telt tientallen en tientallen waardevolle erfgoedpanden. Allemaal staan ze vermeld op de Inventaris van het Onroerend Erfgoed. Het gaat om historische gebouwen die niet geklasseerd zijn als monument, maar wel zeer waardevol en bijzonder zijn. Bedoeling is nu om die inventaris, die beschouwd wordt als de meest volledige erfgoedgids voor Vlaanderen, te actualiseren. Alle waardevolle panden op de lijst zullen dus bezocht worden.

“Door foto’s te maken van deze gebouwen, wordt nagegaan of de gebouwen die ooit zijn opgenomen in de inventaris er vandaag nog staan”, zegt Steffi Coppens, coördinator van de Erfgoeddienst Schelde-Durme. “Als de lijst weer up-to-date is, heeft de stad een beter zicht op het erfgoed dat er nog is. Zo kunnen we daar in de toekomst beter voor zorgen. Deze inventaris is dus een werkinstrument dat aan de basis ligt voor een erfgoedbeleid en erfgoedwerking in de stad.”

Vrijwilliger gaan vanaf midden januari op pad met een fototoestel. De medewerkers bekijken alles vanaf de openbare weg en betreden geen privédomein. Op http://inventaris.onroerenderfgoed.be zijn de erfgoedinventarissen te bekijken. Info: ioedscheldedurme@rlsd.be of 09/210.90.66.