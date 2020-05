Erfgoeddienst op zoek naar bijzondere kapelletjes en iedereen kan daarbij helpen Nele Dooms

20 mei 2020

16u52 2 Dendermonde De Regionale Erfgoeddienst Schelde-Durme, actief in onder andere Dendermonde, Berlare, Buggenhout, Hamme, Lebbeke en Zele, lanceert een zoektocht naar bijzondere kapelletjes. Alle inwoners worden uitgenodigd om fraaie exemplaren te spotten.

“We kennen allemaal de typische kapelgebouwtjes, maar er zijn ook tal van ‘verscholen’ beeldjes in nissen of kleine kapelletjes die tegen een boom hangen of op een staak staan”, zegt erfgoedcoördinator Steffi Coppens. “Omdat we weinig zicht hebben op waar zulke kleine elementen in het landschap of dorpskernen bewaard zijn gebleven, doen we nu een warme oproep om ons te helpen ze te inventariseren.”

Die oproep wordt niet toevallig nu gelanceerd. De erfgoeddienst heeft al langer een project lopen rond kapellen: ‘de kapellekesgangers’. Daarmee hoopt men kapeleigenaars een hart onder de riem te steken met praktische tips voor het onderhoud of de renovatie van hun kapel. De meimaand is bovendien de Mariamaand in het katholieke geloof. “Normaal wordt in deze periode vaak gebeden aan kapelletjes en gaan hele processies en bedevaarten uit”, klinkt het. “Door de coronamaatregelen zijn die aloude tradities nu afgelast of krijgen ze een nieuwe vorm. Wij hopen met onze oproep dit kleine erfgoed ook nog extra in de kijker te zetten. Bovendien hebben nu meer en meer mensen de smaak te pakken om coronawandelingen te maken dicht bij huis en geraken ze ongetwijfeld ook gecharmeerd door de kleine kapelletjes die ze onderweg tegenkomen.”

Speuren naar kapelletjes, die in beeld brengen en ze bezorgen aan de Erfgoeddienst kan tot 31 augustus in alle betrokken gemeenten van het werkingsgebied. Meldingen van gevelbeeldjes, kapellen in bomen of op staken kunnen overgemaakt worden bij de Erfgoeddienst via een online formulier.