Erfgoedcel heeft unieke vrijwilligersjob in de aanbieding: wie maakt inventaris bibliotheek abdij? Nele Dooms

17 september 2020

16u02 2 Dendermonde Passie voor literatuur en zin in uniek vrijwilligerswerk? Die personen moeten bij de Erfgoedcel Land van Dendermonde zijn. Daar zoeken ze mensen om mee te helpen bij de inventarisatie van de bibliotheek van de Sint-Pieters- en Paulusabdij van Dendermonde.

De Erfgoedcel Land van Dendermonde brengt al een aantal jaren het cultureel erfgoed in de regio Dendermonde in kaart en maakt het zichtbaar voor het grote publiek. Een nieuw project is de bibliotheek van de Dendermondse abdij. “Die wordt tot nu toe enkel ontsloten met papieren fiches”, klinkt het. “Om de collectie toegankelijker te maken, wil de abdij die fiches digitaliseren. Met meer dan 80.000 titels is dit een opdracht die de abdij niet alleen kan volbrengen. Daarom zijn we op zoek naar vijf boekenliefhebbers die zich liefst een jaar of langer voor dit project willen engageren.”

Wie deelneemt aan het project, krijgt de kans om de abdij en haar geschiedenis beter te leren kennen. Gevraagd wordt om minimum één dag per week mee te werken. Een vergoeding staat daar niet tegenover, want daar hebben noch de Erfgoedcel noch de abdij de nodige middelen voor. “We leggen onze vrijwilligers wel graag in de watten, met bijvoorbeeld een Tripel Abdijbier van Dendermonde”, klinkt het wel.

Wie interesse heeft, kan voor 12 oktober mailen naar info@egclandvandendermonde.be. Een motivatie geven is belangrijk, want de selectie van vrijwilligers zal op basis daarvan gebeuren. “De Erfgoedcel wil iedereen gelijke kansen geven. De selectie zal daarom gebeuren op basis van motivatie, de diversiteit binnen de groep en de duur en de regelmaat van het engagement dat kandidaten willen aangaan”, klinkt het.

Info: info@egclandvandendermonde.be of 052/25.03.41.