Er mag opnieuw geblazen worden en dat viert Harmonie Sint-Cecilia met een streetparade op de Oude Vest Nele Dooms

03 juli 2020

17u31 0 Dendermonde Een streetparade door de Oude Vest in het winkelhart van Dendermonde. Daarmee toonde het Koninklijk HarmonieOrkest Sint-Cecilia vrijdagnamiddag dat de muzikanten er weer in vliegen, nadat de Nationale Veiligheidsraad het licht op groen zette. Volgende week starten ook de repetities weer op.



Het zijn ook voor de Dendermondse harmonie Sint-Cecilia bewogen tijden geweest de voorbije maanden door de coronacrisis. De muzikanten zagen tal van geplande activiteiten in het water vallen en de Raad van Bestuur was druk in de weer om voor het najaar te redden wat te redden valt. Nu het fiat van de Nationale Veiligheidsraad kwam dat harmonieën hun werking met blaasinstrumenten weer mogen opstarten, laten ze zich dat bij het Dendermondse orkest geen twee keer zeggen.

“Wij schieten onmiddellijk uit de startblokken”, zegt voorzitter Kris Verberckmoes. “En dat doen we door van ons te laten horen, letterlijk. In samenwerking met handelsvereniging Dynamisch Dendermonde verzorgt onze MalletPercussionBand een streetparade in de Oude Vest. Aanleiding is niet alleen onze heropstart, maar ook de Shop Local Summer Day die in de Dendermondse winkelstraten plaatsvindt. Binnenkort zullen we hetzelfde ook nog eens herhalen in Sint-Gillis.”

Dat ook repetities weer mogen, komt voor de harmonie geen moment te vroeg. 2021 moet immers een feestjaar worden naar aanleiding van het tweehonderdjarig bestaan van de muziekvereniging. “Wij starten onze repetities weer vanaf dinsdag 7 juli in ons lokaal ‘t Peirt”, zegt Verberckmoes. “En daar kijkt iedereen, na weken van gedwongen inactiviteit, enorm naar uit. De drang om elkaar terug te zien en weer samen te musiceren is groot. Normaal gezien gaan wij na een druk voorjaar een zomerpauze in, maar dit jaar drukken we niet op de pauzeknop. En dus zullen zowel in juli als augustus wekelijks repetities plaatsvinden. We zetten die momenten overigens ook open voor leden van andere muziekmaatschappijen, omdat we denken dat er veel muzikanten zijn die opnieuw willen spelen. Elke muzikant krijgt een eigen ruimte van 4 vierkante meter, in het lokaal geldt een circulatieplan en na elke repetitie moeten de instrumenten volledig ontsmet worden.”