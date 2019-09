Energiezuinige flats krijgen plaats in Processiestraat Nele Dooms

13 september 2019

14u49 0 Dendermonde In de Processiestraat in het centrum van Sint-Gillis-Dendermonde komt een nieuwbouwproject. Die zal onderdak bieden aan acht energiezuinige appartementen. Uniek is dat elke flat van Residentie St-Estèphe individueel over zonnepanelen zal beschikken.

Aan de Processiestraat 65 werden zopas de oude gebouwen die er stonden afgebroken. In de plaats daarvan plant ontwikkelaar Nice Projects de nieuwe Residentie St-Estèphe, met acht appartementen waarvan het E-peil maximaal 30 is. Lees: BijnaEnergieNeutraal. Voor Nice Projects is het logisch dat ingezet wordt op energiezuinigheid. De ontwikkelaar onderscheidt zich al langer met het bouwen van dergelijke appartementen.

“Het E-peil is een maat voor de energieprestatie van een woning. Hoe lager het E-peil, hoe energiezuiniger de woning is” zegt Tom Van Den Troost, zaakvoerder bij vastgoedkantoor Tijl Jansegers in Dendermonde die de verkoop van de flats zal verzorgen. “Dit project in Sint-Gillis is uniek omdat elk appartement individueel over zonnepanelen zal beschikken. Daarnaast heeft elke woongelegenheid een eigen warmtepomp, die tegelijk voor koeling zorgt. Met de warme zomers van tegenwoordig is dat geen overbodige luxe meer.”

Voor de huurders betekenen de maatregelen een lagere energiefactuur. “Maar ook extra korting op kredieten bij verschillende banken en korting op onroerende voorheffing”, weet Van Den Troost. “Er zijn dus heel wat voordelen.”

De flats in Residentie St-Estèphe zullen één of twee slaapkamers tellen en hebben bewoonbare oppervlaktes tussen 65 en 96 vierkante meter. Achteraan bevinden zich private staanplaatsen voor wagen. Maar ook een ruime fietsenbergplaats en oplaadpunten voor elektrische auto’s en fietsen zijn voorzien aan het complex. De residentie moet klaar zijn tegen eind 2020.