En het aftellen naar de Ros Beiaardommegang kan nu echt beginnen! Spetterende Katuit doet al dromen van mei Nele Dooms

30 augustus 2019

00u20 0 Dendermonde Al goesting doen krijgen in de Ros Beiaardommegang op 24 mei 2020. Dat moest deze reuzenommegang Katuit donderdagavond in de Dendermondse binnenstad doen. En dat heeft hij ook gedaan: Met een terugblik op vervlogen ommegangen, nieuwe praalwagens en talloze figuranten. Duizenden applaudisseerden en dansten mee met de reuzen Mars, Indiaan en Goliath.

“Welkom in Dendermonde! Welkom op Katuit! Hier gaat volgend jaar Ros Beiaard uit!” Jonge figuranten schreeuwden het uit bij de opening van de reuzenommegang en maakten zo tijdens deze Katuit al promotie voor wat volgend jaar het grootste evenement in tien jaar in Dendermonde moet worden: de Ros Beiaardommegang. “De bedoeling van deze avond? Het publiek al een voorsmaakje te geven van de stoet in ons Ros Beiaardjaar”, zegt regisseur Patrick Seghers. “We merken nu al dat de Dendermondenaren het serieus voelen kriebelen en aftellen. De menigte is uitgelaten en de sfeer zit er goed in.”

Om af te tellen naar de ommegang vierde de Ros Beiaardstad nu al feest. Dat werd in de reuzenstoet duidelijk met vaandelzwaaiers en steltlopers en een fanfareorkest met passende muziek. Voor verwondering zorgde een reusachtige metalen constructie van het logo van de Ros Beiaardcampagne, fel belicht in allerlei kleuren. En ook de Pijnders, de stoere mannen die het Ros Beiaard in 2020 zullen dragen, blijken er al klaar voor. Ze trokken een indrukwekkende triomfboog en houten tredkraan door de stad. Nu al konden ze op veel gejuich en applaus rekenen.

Drie taferelen zorgden voor een blik in het verleden, toen het Ros Beiaard ook al door de stad ging: in 1850, 1888 en 1930. In het eerste geval waren onder andere de vijftigste verjaardag van rechtbank en Kunstacademie aanleiding. Het gaf inspiratie voor een nieuwe praalwagen met een symbolische voorstelling van Dendermonde, in wit en rood. Voor 1888 kondigden Thebaanse trompetten en ruiters de komst van Polydoor de Keyser aan, de Dendermondenaar die het schopte tot Lord Mayor van Londen. En in 1930 stond de heropbouw van de stad na de verwoestingen van WOI in de kijker. Een indrukwekkend praalwagen met gedetailleerde maquette van het stadhuis en feeërieke feniks, symbool voor een stad die verrijst uit de as, zorgde voor verwondering bij de toeschouwers.

Vuurspuwers, jongleurs en kleurrijke narretjes met stokpaarden fleurden de stoet op. Knaptanden deden toeschouwers traditiegetrouw schrikken. Kopvleesfretters en Makeleters lieten het publiek proeven van kopvlees en sprotjes. De fakkeldragers zorgden voor een mystieke aankondiging van waar de Katuit om draait: de dansende Mars, Indiaan en Goliath. Het Ros Beiaard mag dan al in minder dan een jaar in de hoofdrol staan, die was nu natuurlijk nog weggelegd voor de Gildenreuzen. Dansen deden ze van begin tot eind op tonen van de Ros Beiaardharmonie en aangemoedigd door duizenden uitgelaten Dendermondenaren. Hun hoogdag is geslaagd.