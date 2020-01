En dan slaat de beiaard op hol: buurtbewoners Grote Markt in alle vroegte wakker van geklingel Nele Dooms

03 januari 2020

12u49 1 Dendermonde Lang slapen was er vrijdagochtend niet bij voor de buurtbewoners van de Grote Markt. Zij werden in alle vroegte gewekt door wat omschreven wordt als “een op hol geslagen klokkenregen”. Oorzaak? De beiaard hoog in de belforttoren aan de Grote Markt die even in de war bleek.

Vanaf 4 uur ‘s nachts begon die allerlei melodieën tegelijkertijd en door elkaar te spelen. Voor omwonenden klonk het als een mix van kerstliedjes zoals ‘De herdertjes lagen bij nachten’, klassieke kinderliedjes zoals ‘Zakdoek leggen, niemand zeggen’ en meezingers als ‘dos cervezas por favor’. Aan medleys dus geen gebrek, maar buurtbewoners vonden het live concert toch wat te vroeg gestart. De stadsbeiaard Lorenz Meulebroek werd vervolgens rond 5.45 uur uit bed gebeld om het probleem te komen oplossen.

“Er bleek een technisch defect in de beiaardcomputer die het automatisch speelwerk aanstuurt”, legt Meulebroek uit. “Daardoor begon het instrument vanalles door elkaar te spelen en was er geen houden aan. De beiaard weigerde vervolgens ook eender welk commando. Enige oplossing was de zekering volledig afleggen.” Daardoor ligt nu ook het torenuurwerk stil. Ondertussen heerst doodse stilte over de markt, want ook de beiaard speelt niet meer door de afgelegde zekering. Dat zal pas terug opstarten als Meulebroek de nodige herstellingswerken heeft kunnen uitvoeren.