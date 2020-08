En dan eindelijk toch... bouw nieuwe gevangenis definitief gestart Nele Dooms

11 augustus 2020

17u27 10 Dendermonde Eindelijk is het zover: de bouw van een nieuwe gevangenis in Dendermonde is effectief begonnen. Een aannemer ging dinsdag aan de slag met de eerste grondwerken. Over twee jaar moet het complex op de site Oud Klooster een feit zijn. Dat is sneller dan de procedureslag van elf jaar die het gekost heeft om dit project te verwezenlijken.

“’Eindelijk’ is inderdaad het woord”, zegt burgemeester Piet Buyse (CD&V). “Dit is een enorm belangrijk dossier voor Dendermonde. Dat de eerst schop in de grond gestoken is, is dan ook een hele opluchting. Nu is het in één rechte lijn naar de finish.”

Het dateert van 2003 toen voor het eerst gewag gemaakt werd dat er een nieuwe gevangenis in Dendermonde moest komen. Een jaar later werd beslist dat het complex op de site Oud Klooster zou komen. Toen werd voorzien dat het gebouw tegen 2009 klaar zou zijn. Maar een juridisch gevecht van actiecomités tegen het project zorgde voor meer dan tien jaar vertraging. Uiteindelijk viel echter het doek over de procedureslag en kan nu de realisatie van de nieuwe gevangenis concreet uitgevoerd worden.

Nadat de voorbije maanden al enkele voorbereidende werken plaatsvonden, is een aannemer dinsdag van start gegaan op het terrein zelf. In eerste instantie worden een reeks grondwerken uitgevoerd. Dat zal tot eind september duren. In die periode wordt ook een buurtweg verplaatst. Midden september zullen de funderingswerken aanvatten. Die zullen duren tot eind oktober. Vervolgens beginnen de ruwbouwwerken en zullen er torenkranen op het terrein geplaatst worden. De nieuwe gevangenis moet klaar zijn tegen eind 2022.

Dat burgemeester Buyse een tevreden man is met de start van de bouw, is duidelijk. “Al van in de middeleeuwen speelde onze stad een belangrijke rol in de rechtspraak en dat willen we zo houden”, zegt hij. “Een gevangenis op ons grondgebied is een ankerpunt voor de rest van justitie in onze omgeving. De rechtbanken zorgen voor veel werkgelegenheid en er zijn ook veel advocatenkantoren. Dat is een belangrijk netwerk voor een stad. Bovendien zal de nieuwe gevangenis voor ruim 400 gedetineerden ook voor werkgelegenheid van meer dan 500 personen zorgen. En dan hebben we het nog niet over de onrechtstreekse jobs die dit creëert. Het is daarom dat dit stadsbestuur dit project altijd gesteund heeft, ook al was het een lijdensweg. Ik ben blij dat de bevoegde ministers ook het dossier nooit laten vallen hebben.”

De nieuwe gevangenis zal bestaan uit een inkomgebouw, inclusief een afdeling voor beperkte detentie, en een dienstengebouw waar zich administratie, sportzaal, bezoekersgedeelte, onthaal van gedetineerden en zittingszalen bevinden. Daarbij komen nog vier cellenvleugels rond een centrale toezichtskern, twee gesloten wandelingen en vier binnentuinen. Ook werkplaatsen worden opgericht. Verbindingsgangen zullen vooral uit glas bestaan.