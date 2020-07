Empro vangt bot in beroep om schorsing op te heffen: Productie blijft drie maanden stil liggen Koen Baten

27 juli 2020

13u00 4 Dendermonde De Raad voor vergunningsbetwistingen heeft het beroep van Empro verworpen en de schorsing gehandhaafd die op 9 juli 2020 werd opgelegd door Minister Zuhal Demir (N-VA). Dit wil zeggen dat het bedrijf zijn productie drie maanden lang moet stilleggen en iets doen aan de geurhinder die het bedrijf veroorzaakt.

Er is al een lange discussie gaande over de geurhinder bij het bedrijf op het industrieterrein in Dendermonde. Vaak zorgt het bedrijf voor geuroverlast bij de bewoners en die zijn dat beu. Zij strijden al lang dat het bedrijf zijn deuren moet sluiten, maar een lange procedure blijft hangen.

Op 9 juli kreeg het bedrijf via ministerieel besluit een schorsing opgelegd van drie maanden. Empro ging in beroep maar kreeg op 24 juli het deksel op de neus. De raad besliste dat het ministerieel besluit blijft gelden en dat het bedrijf dus drie maanden zijn productie moet stopzetten. In deze maanden krijgen ze de tijd om iets te doen aan de geurhinder. Na drie maanden zal er getest worden of het bedrijf terug open kan en of de werken voldoende zijn die uitgevoerd zijn.