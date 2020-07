Empro vangt bot in beroep om schorsing op te heffen: bedrijf moet productie drie maanden stilleggen Koen Baten

27 juli 2020

13u00 12 Dendermonde De Raad voor Vergunningsbetwistingen heeft het beroep van Empro verworpen en de schorsing gehandhaafd die op 9 juli van dit jaar werd opgelegd door minister Zuhal Demir (N-VA). Dit wil zeggen dat het bedrijf zijn productie drie maanden lang moet stilleggen en iets moet doen aan de geurhinder die het veroorzaakt.

De jarenlange strijd tussen de bewoners van Baasrode en het bedrijf, dat pluimen van kippen tot een basis van petvoeding en cosmetica verwerkt, op het industrieterrein Hoogveld is nog niet aan zijn einde toe. Wel staat vast dat de productie van Empro de komende drie maanden stil zal liggen, tot het bedrijf kan bewijzen dat het de geurhinder kan beperken. Dat is het grootste probleem voor de buurtbewoners. De geur is soms ondraaglijk. Er werden al meermaals protesten gehouden en ook gesprekken gevoerd met de directie van het bedrijf, maar een oplossing is er nog niet gevonden.

Drie maanden geen productie

Op 9 juli kreeg het bedrijf via ministerieel besluit een schorsing opgelegd van drie maanden. “De firma mag pas opnieuw opstarten als vastgesteld wordt dat bijkomende maatregelen afdoende helpen tegen de geurhinder”, klonk het toen. Empro ging in beroep, maar kreeg op vrijdag 24 juli het deksel op de neus. De Raad voor Vergunningsbetwistingen besliste dat het ministerieel besluit blijft gelden en dat het bedrijf dus drie maanden zijn productie moet stopzetten. In deze periode krijgt het bedrijf de tijd om iets te doen aan de geurhinder. Na drie maanden zal er getest worden of het bedrijf terug open kan en of de uitgevoerde werken de geurhinder voldoende kunnen beperken.

Massaal veel klachten

Door de jaren heen werden er massaal veel klachten ingediend tegen Empro. In maart van dit jaar ging het zelfs nog om 120 klachten omwille van geurhinder afkomstig van het bedrijf. Het actiecomité Bad Smell Hoogveld, dat al meermaals tegen het bedrijf heeft geprotesteerd, reageerde eerder deze maand al sceptisch op het ministerieel besluit en liet toen weten dat zij vrezen dat het bedrijf op deze manier een zoveelste kans krijgt om verder te doen waarmee het nu al bezig is en dat er aan de geurhinder weinig zal veranderen. Afwachten dus wat er binnen drie maanden veranderd zal zijn op dat vlak, en of Empro dan opnieuw zijn productie zal mogen opstarten.