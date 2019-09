Empro reageert op aantijgingen na aanhoudende klachten over geurhinder: “Geen gevaar voor gezondheid!” Nele Dooms

17 september 2019

17u03 8 Dendermonde “Elke klacht is er één te veel en we willen de situatie niet minimaliseren, maar de geur van Empro is geen gevaar voor de gezondheid”. Dat zeggen zaakvoerders Philip Eeckman en Vaast Vanoverschelde van het bedrijf dat al jaren te maken heeft met aanhoudende klachten over geurhinder. “We zullen blijven zoeken naar verbeteringen en oplossingen”, beloven ze.

Al ruim vier jaar, met een enorme toename de voorbije zomer, zijn er klachten over geurhinder van het bedrijf Empro, dat op het industrieterrein Hoogveld in Dendermonde pluimen van kippen tot een basis van dierenvoeding en cosmetica verwerkt. Bewoners uit de omgeving van Baasrode en Lutterzele in Sint-Gillis klagen over “een misselijkmakende stank”. Omdat er bij buurtbewoners ook veel bezorgdheden zijn over de gevolgen voor de gezondheid van de geur, organiseerde het actiecomité Bad Smell Hoogveld recent een buurtvergadering. Een arts zei er dat “geurhinder altijd een weerslag heeft op alle aspecten van gezondheid, zowel fysisch, psychisch, sociaal en emotioneel.”

Geen schadelijke stoffen

Bij Empro zelf willen ze dat nu weerlegd zien. “We vrezen dat de negatieve sfeer rond ons bedrijf gevoed wordt door foutieve informatie”, zegt Philip Eeckman. “We weten dat omwonenden ongerust zijn over het aspect gezondheid en lieten daarom al diverse onderzoeken naar gezondheidsrisico’s uitvoeren. De resultaten zijn duidelijk, ook deze van metingen die door de overheid uitgevoerd werden: er zitten geen schadelijke stoffen in onze uitstoot. We weten dat onder andere tolueen (dat mogelijk schadelijk kan zijn bij langdurige blootstelling aan grote concentraties, red.) genoemd wordt, maar ook dat is er niet. De concentraties van die stoffen, als ze al aanwezig zouden zijn, zitten onder de detectielimiet en worden dus niet vastgesteld. Er is dus echt geen reden tot bezorgdheid.”

We stellen vast dat er een groot verschil lijkt te zijn tussen de enorme hoeveelheid klachten van omwonenden en de resultaten van officiële metingen

Dat er de jongste tijd massaal veel klachten over stank zijn, wil het bedrijf niet ontkennen. “En elke klacht is er ook voor ons één te veel”, zegt Vaast Vanoverschelde. “Alleen stellen we vast dat er een groot verschil lijkt te zijn tussen de enorme hoeveelheid klachten van omwonenden en de resultaten van officiële metingen. Het lijkt erop dat in dit geval het onderscheid niet altijd gemaakt wordt tussen geur en geurhinder. We kijken daarom ook uit naar de geurstudie van de Milieu-Inspectie op het Hoogveld. Die zal ongetwijfeld meer klaarheid en perspectief in deze situatie brengen.”

Geurexperten carte blanche

Eeckman en Vanoverschelde willen de geurproblematiek van Empro wel verder blijven aanpakken. “Er zijn al heel wat inspanningen en investeringen gebeurd om de hinder op te lossen”, klinkt het. “Maar als we met één of andere ingreep nog verbeteringen kunnen aanbrengen om restgeur te doen verdwijnen, zullen we niet nalaten dat te doen. Daartoe gaven we de geurexperten voor de zomer al carte blanche om verdere verbeteringen aan te brengen. “

De problematiek rond Empro zal ook tijdens de komende gemeenteraad woensdagavond nogmaals aan bod komen. Oppositiepartij sp.a brengt het dossier op de agenda. Ondertussen loopt bij de provincie Oost-Vlaanderen de vraag van het Dendermondse schepencollege om de milieuvergunning van Empro te herbekijken en de vergunning van het bedrijf tijdelijk te schorsen.