Emotionele thuiskomst van genezen coronapatiënt Sven Mettepenningen in hartverwarmend filmpje gegoten Nele Dooms

18 mei 2020

10u11 7 Dendermonde Er is nu ook een filmpje over Er is nu ook een filmpje over de thuiskomst van Sven Mettepenningen . De wiskundeleraar aan het Oscar Romerocollege en vader van twee uit Dendermonde was één van de eerste coronapatiënten in ons land, lag wekenlang in coma en zweefde tussen leven en dood. Dit weekend mocht hij naar huis. Hij kreeg een hartverwarmend welkom.

Familie, vrienden, collega’s, leerlingen en oud-leerlingen van Mettepenningen stonden langs het volledige parcours op weg naar huis vanuit het UZ Gent langs de kant van de weg om hem toe te juichen. Mettepenningen was midden maart in het ziekenhuis beland met coronabesmetting en het virus had hem lelijk te pakken. Twintig kilogram is hij kwijt, maar ondertussen is hij toch genoeg weer aangesterkt om uit het ziekenhuis ontslagen te worden. Daar had hij zelf op aangestuurd. Toen de dokters na zijn coma zeiden dat hij nog wel een flink aantal weken revalidatie in het ziekenhuis voor de boeg had, liet Mettepenningen dat niet zomaar zeggen. “Half mei zeg ik u”, zei hij toen. Hij haalde de streefdatum, maar moet nu thuis nog verder revalideren.

Vrouw Ellen ging hem vrijdag oppikken in het UZ Gent om Mettepenningen, door zijn voorliefde voor heavy metal ook Metalpenningen genoemd, naar huis te brengen in Sint-Gillis-Dendermonde. Het werd meer dan een emotionele rit, want vanaf de afrit van de autostrade werd Mettepenningen opgewacht door vrienden. Een motard begeleidde hem de verdere rit naar huis. Onderweg doorheen Zele, Grembergen, Dendermonde en Sint-Gillis stond overal vrienden, collega’s, familie en leerlingen met spandoeken en grote borden, om Mettepenningen toe te juichen en te applaudisseren. Het waren er meer dan honderd. Het levert een hartverwarmend filmpje op.