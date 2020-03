Emiel en Rosette vieren huwelijksjubileum: “Liefde op eerste gezicht tijdens Aalst carnaval” Nele Dooms

30 maart 2020

18u11 0 Dendermonde Emiel Goeman (70) en Rosette Roelandt (68) uit Sint-Gillis-Dendermonde hebben een gouden huwelijksjubileum te vieren. Daar klonken ze thuis op.

De twee stapten vijftig jaar geleden in het huwelijksbootje. Ze kregen één zoon Bart. Die zorgde op zijn beurt voor een kleindochter Dagmar en kleinzoon Sven. Emiel en Rosette leerden elkaar kennen tijdens Aalst Carnaval in 1966. “Het was liefde op het eerste zicht”, vertelt Emiel. “We studeerden allebei nog. Daarna ging ik in het leger en Rosette begon te werken bij Desso. Dat deed ze tot haar pensioen in 2011. Ook ik ging aan de slag bij Desso na mijn legerdienst, als schilder. Om uiteindelijk in 2000 conciërge voor de firma te worden. We wonen nu nog altijd in de conciërgewoning van het bedrijf.” Emiel liet zich helpen door hond Gwenda om het bedrijfsterrein te bewaken. In zijn vrije tijd is hij radiozendamateur. Rosette kijkt graag tv, en leest graag. “We hopen nog vele jaren samen te beleven en kijken al uit naar hun diamanten jubileum”, zeggen de twee.