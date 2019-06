Ella en Ivy Alice zorgen voor dubbel viergeslacht Nele Dooms

14 juni 2019

De kleine Ella Coppieters en Ivy Alice Opalfvens zorgen voor een dubbel viergeslacht in de familie. Hun beide mama’s zijn immers zussen van elkaar. Fiere mama van Ella is Lana Dierickx (27) en van Ivy Alice is dat Lina Dierickx (30). Oma Rita Pintens (53) heeft er dus meteen twee kleine schatjes bij om te vertroetelen. Het dubbel viergeslacht maakt ook overgrootmoeder Sonia Van den Brempt (70) heel erg trots. Al deze dames wonen in Dendermonde.