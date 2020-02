Elektronica en juwelen gestolen bij inbraak Koen Baten

27 februari 2020

19u03 7 Dendermonde In de Watertorenstraat in Dendermonde hebben dieven woensdagnacht ingebroken in een woning. Via de achterzijde konden ze de woning betreden.

De feiten gebeurden vermoedelijk afgelopen nacht en werden door de politie vastgesteld rond 6 uur donderdagochtend. Via het raam, waarin de daders gaten hebben geboord, slaagden ze er in om in te breken en de woning te betreden.

De bewoners waren aanwezig tijdens de inbraak en lagen boven te slapen, zij hebben niets gehoord. De daders gingen aan de haal met een laptop, een iPad en juwelen. De politie stuurde het labo ter plaatse om de sporen te onderzoeken.