Elektriciteitskast vat vuur in garage, schade blijft beperkt Koen Baten

19 april 2020

21u20 0 Dendermonde In de Melkerijstraat in Grembergen is deze avond een brand ontstaan in een garage. Het vuur ontstond aan de elektriciteitskast en zorgde voor heel wat rookontwikkeling in de garage. Er vielen geen gewonden, maar de woning heeft wel geen elektriciteit meer waardoor ze onbewoonbaar is.

De brand ontstond rond 20.15 uur vanavond. Wat de oorzaak is, is op dit moment nog niet duidelijk en zal door een expert moeten gecontroleerd worden. De bewoners merkten het zelf op en konden de brandweer verwittigen. Via het verluchtingsrooster kon heel wat rook en hitte de garage al verlaten, waardoor de brand beperkt bleef. Er was wel heel wat rookontwikkeling aanwezig.

Alle materiaal werd naar buiten gehaald uit de garage om een grondige controle uit te voeren. De woning werd grondig verlucht. Ook de woning naast de garage moest ook kort verlucht worden. Er vielen geen gewonden.