Eindelijk startschot voor heraanleg en heropwaardering stationsomgeving Nele Dooms

16 september 2019

16u05 2 Dendermonde Eindelijk start de heraanleg van de stationsomgeving in Schoonaarde. Daar is al jaren nood aan. In plaats van een plein bezaaid met putten en plassen, voorziet het nieuwe project onder andere degelijke parking, fietsenstalling en betere verlichting.

Al meer dan vijftien jaar is het duidelijk dat er aan de stationsomgeving van Schoonaarde iets moet veranderen. Zowel het plein als de toegangsweg liggen er al decennia lang rampzalig bij. Pendelaars en inwoners van Schoonaarde klagen al lang steen en been over de erbarmelijke toestand. Het plein ligt bezaaid met putten en verzakkingen, zodat het voor pendelaars haast onbegonnen werk is om zonder modder aan de schoenen het perron te bereiken. Naast de parking in slechte staat is ook de fietsenstalling er niet goed aan toe. De perrons zijn onaantrekkelijk en verouderd. Met elke werkdag zo’n 240 pendelaars die de trein nemen, is Schoonaarde dan wel een kleinere stopplaats, de nood aan verbetering is wel erg hoog.

En daar komt nu eindelijk verbetering in. “De voorbije jaren liep het dossier meermaals een pak vertraging op, maar niets staat de start van de werken nu nog in de weg”, zegt een tevreden schepen van openbare Leen Dierick (CD&V). “We kregen effectief de bevestiging dat ook voor de NMBS het dossier volledig in orde is en de aannemer fiat kreeg te starten. Die doet dat meteen en daar zijn we erg blij om.”

Maandag werd alvast gestart met verplaatsen en vernieuwen van kabels van nutsmaatschappijen. Tegen midden oktober starten de effectieve wegen- en rioleringswerken. Daardoor is de parking vanaf nu voor pendelaars en andere bezoekers niet meer bruikbaar. “Een tijdelijke parking is ter beschikking achteraan de Oude Brugstraat, naast de Schelde”, zegt Dierick. “Voor de fietsers en de voetgangers is er altijd een veilige doorgang naar de perrons en een fietsenstalling voorzien.”

De herinrichting van de stationsomgeving is een grootschalig project. Zo komt er een nieuwe, degelijke parking voor 78 auto’s en 6 plaatsen voor reizigers met een beperkte mobiliteit. Het stationsplein, de toegangsweg en de parking krijgen ook een nieuwe riolering en openbare verlichting. Naast de parking wordt bovendien een groenzone aangelegd. Twee nieuwe, verlichte fietsenstallingen aan beide zijden van het station zijn goed voor 96 en 24 fietsen. De perrons krijgen dan weer nieuwe overkappingen en luifels. En de doorgang onder de sporen krijgt een opfrisbeurt.

Naar aanleiding van de start van de werken staan nu op het stationsplein grote banners met daarop een toekomstbeeld. Zo kunnen voorbijgangers zich al een beeld vormen van hoe de stationsomgeving er zal gaan uitzien na de herinrichting. Deze werken zullen ongeveer 525.000 euro kosten. De stad betaalt daarvan zo’n 150.000 euro. De rest is voor rekening van NMBS.