Eindelijk perceel in handen om groene parking in Vlassenbroek aan te leggen Nele Dooms

17 oktober 2019

14u44 2 Dendermonde Het stadsbestuur heeft eindelijk een akkoord om een perceel in Vlassenbroek te verwerven om daar een parking aan te leggen. Die moet de parkeerdruk in het toeristisch dorpje opvangen. Het dossier sleept al jarenlang aan.

Het kleine Vlassenbroek, vlakbij de Schelde en midden de natuur, lokt met regelmaat van de klok een pak toeristen. Zeker bij mooi wordt het gehucht letterlijk overspoeld door bezoekers. Dat zorgt voor serieuze parkeerproblemen. Het stadsbestuur van Dendermonde wil die oplossen door een parking voor toeristen aan de toegangsweg naar Vlassenbroek aan te leggen. Het liet daarbij jaren geleden al het oog vallen op een geschikt perceel, maar het dossier sleepte vervolgens erg lang aan omdat er maar geen akkoord met de eigenaars kwam.

“Dat is er nu wel”, zegt schepen Leen Dierick (CD&V). “Dit is een echte doorbraak in het dossier. Na lang onderhandelen hebben we een overeenkomst met de eigenaars. Nu de gemeenteraad zopas ook de ontwerpakte voor de aankoop heeft goedgekeurd, kunnen we het perceel verwerven. We willen zo snel mogelijk werk maken van een aanleg van de parking.” Het stadsbestuur betaalt zo’n 30.000 euro voor het perceel.

De nieuwe groene parking zal over ongeveer 80 parkeerplaatsen beschikken, voor zowel bewoners als bezoekers van Vlassenbroek. De opmaak van het plan is opgenomen in het grote dossier voor wegen- en rioleringswerken in Vlassenbroek. Het studiebureau SWBO uit Dendermonde maakte al een voorontwerp op. “Als dat goedgekeurd wordt door de Vlaamse Milieumaatschappij, kan het de herinrichting van de wegen en het centrum van het dorp, definitief verder uitwerken”, zegt Dierick. “Daarvoor zal ook nog een grote infomarkt voor de bewoners plaatsvinden.”