Eindelijk opkuis van gigantisch stort voor textiel en vodden Nele Dooms

12 juni 2020

15u41 3 Schoonaarde Nadat Nadat een gigantisch stort aan de Migrostraat in Schoonaarde al lange tijd een doorn in het oog is van veel inwoners en voorbijgangers, is de opruim ervan eindelijk gestart. Er moet liefst 600 ton aan oude kledij en vodden afgevoerd worden. Dat de schoonmaakactie nu begonnen is, is het gevolg van een gerechtelijke procedure.

Wat normaal een idyllisch plaatje zou moeten zijn in de groene omgeving langs één van de wandelwegen in Schoonaarde, vlakbij de Migrostraat, was al een paar jaar een uitzicht op een gigantisch stort. Naar schatting ligt er voor meer dan zeshonderd ton aan oude kleding en vodden. Een klacht bij de Milieudienst kwam al binnen in 2017 en toen werd door de lokale politie en de dienst Leefmilieu een proces-verbaal opgemaakt. Maar de commotie rond dit stort nam pas echt grote proporties aan toen een inwoner van Schoonaarde de kat de bel aanbond in de de Facebookgroep ‘Ge zijt van Schunoaren als...’ Foto’s van een gigantisch stort vol oude kledij, lorren en vodden schokten een massa mensen en leidden tot een storm van verontwaardigde reacties.

Er bleken twee gerechtelijke procedures rond dit stort te lopen. Onder andere de Openbare Afvalstoffenmaatschappij OVAM was bezig met de zaak. Uiteindelijk resulteert dit nu toch in enige actie. De opruim is begonnen. Het was de hoop geweest van schepen van Milieu Marius Meremans (N-VA) dat de schoonmaak in juni zou starten. Hij is dan ook een tevreden man. “Streefdoel was met dit stort komaf te maken tegen de zomer”, zegt hij. “De eigenaar had van de rechter nog een kans gekregen om de boel op te ruimen voor er een uitspraak in de zaak zou volgen en daar is blijkbaar gehoor aan gegeven. Zoveel te beter.”