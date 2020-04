Eindelijk heropstart voor nieuwbouw Scouts: “Gebouw hopelijk eind dit jaar klaar” Nele Dooms

23 april 2020

17u47 2 Dendermonde De bouw van een gloednieuw Scoutsgebouw aan de Broekkant in Baasrode is eindelijk terug opgestart. De werken lagen lange tijd stil omdat de jeugdvereniging op zoek moest naar een alternatieve dakbedekking. “Nu zijn we weer in een rechte lijn vertrokken naar de finish”, klinkt het.

De start van de nieuwbouwwerken dateert ondertussen al van maart 2018. De Scouts van Baasrode moesten op zoek naar een andere thuis, nadat bleek dat hun huidig lokaal aan de Broekstraat moest plaats ruimen voor een nieuw gecontroleerd overstromingsgebied in Vlassenbroek. Dankzij een samenwerking met stadsbestuur en de Vlaamse Waterweg werd een alternatieve locatie vlak buiten dat overstromingsgebied gevonden.

Nadat de fundering was gegoten, kwamen de werken echter stil te liggen. “We hadden offertes voor het dak binnen gekregen en die vielen echt veel te duur uit”, zegt Arthur Vranken van Scouts Baasrode. “Een zoektocht naar een alternatief nam best veel tijd in beslag. Maar dat is nu achter de rug. De werken zijn weer gestart en we hopen het nieuwe lokaal tegen eind dit jaar in gebruik te kunnen nemen.”

De nieuwbouw krijgt meer dan vierhonderd vierkante meter bruikbare vloeroppervlakte. “Naast sanitair met toiletten en douches en een moderne keuken, realiseren we een grote polyvalente zaal. Die is in diverse delen op te splitsen, al naargelang de ruimte die gewenst is”, klinkt het. “Er zijn ook nog twee verdiepjes voorzien: een vast vergaderlokaal voor de leiding en een snoezelruimte voor de kleinsten. Het complex voorziet ook in een grote stockageruimte.”

In de nieuwbouw krijgt ook de Dendermondse speelpleinwerking De Speelplaneet onderdak. Daarmee zijn ook voor deze vereniging de huisvestingsproblemen van de baan.