Eindelijk een zomer zonder stank voor buurt Hoogveld? Minister schorst vergunning Empro voor minstens drie maanden Nele Dooms

10 juli 2020

15u07 4 Dendermonde Wordt het, na vijf jaar van klachten, eindelijk nog eens een zomer zonder stank voor de buren van industrieterrein Hoogveld? Feit is dat minister Zuhal Demir zopas de vergunning van het bedrijf Empro voor minstens drie maanden heeft geschorst. “De firma mag pas opnieuw opstarten als vastgesteld wordt dat bijkomende maatregelen afdoende helpen tegen de geurhinder”, klinkt het in de beslissing van de minister.

Al meer dan vijf jaar regent het klachten van omwonenden van het bedrijf Empro over geurhinder. Het bedrijf verwerkt op het industrieterrein Hoogveld in Dendermonde pluimen van kippen tot een basis van petvoeding en cosmetica. Afhankelijk van de windrichting klagen dan weer inwoners van Baasrode, dan weer van Lutterzele in Sint-Gillis over wat ze zelf een “misselijkmakende en walgelijke stank” vinden. Geconfronteerd met de klachten vroeg het Dendermondse stadsbestuur vlak na vorige zomer aan het provinciebestuur van Oost-Vlaanderen om de vergunning van Empro te schorsen. De provincie ging uiteindelijk nog een stap verder en besliste de vergunning van het bedrijf af te pakken. Maar daar tekende Empro meteen beroep tegen aan bij bevoegd minister Zuhal Demir (N-VA). Ondertussen kon de productie doorlopen.

Drie maanden geschorst

Net op de deadline van de beroepsprocedure nam minister Demir nu een beslissing: de vergunning van Empro wordt voor drie maanden geschorst. Nochtans had de minister een advies voorliggen van de Gewestelijke Milieuvergunningscommissie dat het “niet nodig was om de vergunning te schorsen of op te heffen”. De commissie baseerde zich voor dat advies onder andere op extra maatregelen die Empro in de loop van de beroepsprocedure had genomen om de geurhinder aan te pakken. Zo was er een nieuwe techniek met actieve koolfilters geïmplementeerd dat voor een meer stabiele luchtzuivering zou moeten zorgen.

Garanties

De minister zelf ziet echter niet genoeg garanties “dat de geurhinder momenteel tot een aanvaardbaar niveau teruggebracht kan worden. “Er werden weliswaar bijkomende maatregelen genomen door het bedrijf, maar er is nu eenmaal nog steeds geurhinder die niet onder controle is”, klinkt het in de argumentatie rond de beslissing. “Er is geen duidelijkheid over wat nog zal moeten gebeuren om dat op te lossen en er is ook geen duidelijkheid of maatregelen die men zal nemen een effectief resultaat opleveren. Omdat het niet zeker is dat de hinder tot een aanvaardbaar niveau teruggebracht kan worden, is beslist om de vergunning minstens drie maanden te schorsen.”

Dit betekent normaal gezien dat Empro haar productie moet stopzetten eens de beslissing van de minister officieel aan het bedrijf betekend is. Het is echter afwachten welke verdere stappen Empro zelf nog zal ondernemen om deze beslissing aan te vechten. Van de minister zelf mag de schorsing alleszins na de periode van drie maanden slechts worden opgeheven als de milieu-inspectie vaststelt “dat de nodige werken en maatregelen zijn uitgevoerd en dat vastgesteld is dat deze maatregelen ook afdoende werken”.

Schepen tevreden

Schepen van Milieu Marius Meremans (N-VA) reageert tevreden op de beslissing van de minister. “We kunnen als stadsbestuur blij zijn dat de minister ons standpunt volgt”, zegt hij. “Vijf jaar hinder heeft lang genoeg geduurd en er bleven klachten komen. Het bedrijf krijgt nu de kans om aan te tonen dat het dit kan oplossen. In Dendermonde zijn we geen stadsbestuur dat zomaar bedrijven weert van het grondgebied, maar er moet wel garantie zijn dat die bedrijven kunnen bestaan zonder hinder voor omwonenden. Dat is altijd ons standpunt geweest.”