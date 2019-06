Eikenprocessierups duikt op op diverse locaties Nele Dooms

24 juni 2019

Op verschillende plaatsen in Dendermonde zijn er kleine haarden van de eikenprocessierups opgedoken. Dat is onder andere het geval op de terreinen van Jeugd Zonder Dak, aan de Torrestraat in Sint-Gillis-Dendermonde. Op deze plek werden ook vorige zomer al eens eikenprocessierupsen ontdekt. Ze werden toen bestreden, maar steken nu toch weer de kop op. Het stadsbestuur neemt de nodige maatregelen om de haarden te bestrijden. Zo zal een gespecialiseerde firma aanstaande woensdag op de terreinen van Jeugd Zonder Dak aan het werk gaan om de rupsen te verwijderen. De eikenprocessierups nestelt zich vooral in eiken. De brandharen verspreiden zich via de lucht en komen zo in contact met de ogen, huid, luchtwegen en kledij van wie zich in de buurt bevindt. Dat kan tot irritaties leiden, zoals jeuk, zwellingen, roodheid van de huid, ademhalingsproblemen, enzovoort. De stad roept de inwoners op om nesten van de eikenprocessierups meteen te melden aan de Dienst Groenbeleid en Landbouw. Een medewerker komt dan ter plaatse om te bekijken of het effectief om de eikenprocessierups gaat en doet een voorstel om deze te bestrijden. “Probeer vooral niet zelf deze beestjes te verwijderen”, klinkt het nadrukkelijk.