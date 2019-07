Eigen straatnaambord voor slimste Schoolstraat Nele Dooms

10 juli 2019

13u54 5

De Schoolstraat in Appels is nog maar eens de ‘Slimste Straat van Appels’. De bewoners bewezen dat tijdens de quiz die de Jong KWB van Appels organiseerde om die titel in de wacht te slepen. Het is ondertussen de derde keer dat de Schoolstraat deze fel begeerde titel in Appels in de wacht sleept. Jong KWB organiseert de quiz al vier jaar. Slechts één keer moesten de bewoners van de Schoolstraat die van de Heirstraat laten voorgaan. Om de overwinning te vieren, kregen de bewoners een receptie aangeboden in hun straat. Daarbij werd het officiële straatnaambord plechtig onthuld.